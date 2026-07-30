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Prabowo Targetkan Kereta Trans-Sumatera Tersambung dari Bakauheni-Medan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |12:45 WIB
Prabowo Targetkan Kereta Trans-Sumatera Tersambung dari Bakauheni-Medan
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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SEMARANG - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan jaringan Trans-Sumatera Railway yang menghubungkan Bakauheni, Lampung, hingga Medan, Sumatera Utara segera terealisasi, termasuk Trans-Kalimantan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Dalam pidatonya, Prabowo lebih dulu menyampaikan harapannya agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus berkembang dan memiliki visi besar dalam membangun transportasi nasional.

“Terima kasih Kereta Api Indonesia, teruskan. Dan hari ini saya akan mencoba kereta api baru yang diluncurkan oleh KAI untuk mendukung, menopang pariwisata yang diberi nama Nusantara Explorer. Saya ingin Kereta Api Indonesia berkembang dengan pesat, dengan luas, dengan besar. Bangsa kita besar. Jadi saya minta semua pejabat, petugas, pemimpin berpikir besar. Berhati besar. Jangan berpikir kerdil, kecil. Semangat besar, cita-cita besar. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengungkapkan rencana besar pembangunan jalur kereta api lintas Sumatra yang akan menghubungkan wilayah paling selatan hingga utara Pulau Sumatra.

“Habis ini Trans-Sumatra Railway dari Bandar Lampung ya, mana titik yang paling selatan? Bandar Lampung ya? Titik yang paling selatan Bakauheni sampai ke titik paling utara, Medan,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian meminta komitmen Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk merealisasikan proyek tersebut. “Bisa KAI? Bisa Menteri Perhubungan?” tanya Prabowo.

 

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