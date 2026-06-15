Jaga Kualitas, Produksi Bensin, Solar hingga Avtur Diperketat

PT Pertamina Patra Niaga memperketat proses produksi bahan bakar minyak (BBM). (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memperketat proses produksi bahan bakar minyak (BBM), seperti bensin, solar, dan avtur sebelum dipasarkan. Pengetatan dilakukan mulai dari proses pengolahan di kilang, pengujian di laboratorium, hingga produk diterima oleh konsumen.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menjelaskan salah satu upaya menjaga mutu BBM dari kilang Pertamina dilakukan melalui pengelolaan impurities. Proses ini bertujuan mengurangi zat pengotor (impurities) yang secara alami terkandung dalam minyak mentah (crude oil).

Impurities tersebut meliputi sulfur, garam, asam naftenat, nitrogen, serta logam berat seperti nikel, vanadium, dan merkuri.

“Proses ini mencegah agar zat-zat tersebut tidak mengontaminasi minyak mentah dan menghambat kinerja kilang sehingga kualitas produk tetap terjaga,” ujar Roberth, Senin (15/6/2026).

Menurut dia, pengelolaan impurities menjadi aspek penting bagi keberlangsungan operasional industri hilir migas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas BBM yang dihasilkan Pertamina.

Roberth menjelaskan, terdapat tiga tahapan pengelolaan impurities yang diterapkan di kilang-kilang Pertamina. Tahap pertama adalah menjaga fleksibilitas operasi kilang melalui seleksi dan pencampuran minyak mentah (crude blending) menggunakan Crude Acceptance Matrix (CAM), sehingga minyak mentah dengan tingkat impurities tinggi tetap dapat diolah secara aman.

Tahap kedua adalah pre-treatment dan chemical treatment untuk menurunkan kadar air, garam, sulfur, nitrogen, serta logam berat. Proses ini didukung teknologi desalter, hydrotreating, dan injeksi bahan kimia pelindung korosi.