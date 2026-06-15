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Harga Pertamax Naik, Driver Ojol Harap Orderan Tetap Stabil

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |19:33 WIB
Harga Pertamax Naik, Driver Ojol Harap Orderan Tetap Stabil
Harga Pertamax Naik, Driver Ojol Harap Orderan Tetap Stabil (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Para pengemudi ojek online (ojol) berharap jumlah orderan bisa meningkat atau setidaknya bisa stabil di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax sejak 10 Juni 2026.

Beberapa pengemudi mengungkapkan bahwa menjaga jumlah order tetap tinggi sangat penting karena pendapatan sebagai mitra driver sangat bergantung pada banyaknya tidaknya pesanan yang diterima.

“Hingga saat ini jumlah pesanan masih relatif stabil dengan rata-rata sekitar 20 order per hari. Frekuensi penggunaan layanan oleh pelanggan juga belum mengalami perubahan yang signifikan sehingga pendapatan masih cukup terjaga,” kata Mahdi, salah satu driver Gojek di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Mahdi berharap jumlah order ke depan tetap tinggi karena jumlah pesanan pengguna menjadi sangat penting mengingat pendapatan sebagai mitra driver sangat bergantung pada banyaknya pesanan yang diterima.

“Dalam kondisi biaya hidup yang terus meningkat, kestabilan order menjadi faktor utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, harapan saya ke depan adalah pelanggan tetap menggunakan layanan transportasi online sehingga penghasilan mitra dapat terus terjaga,” katanya.

Dia mengatakan saat ini dirinya tetap mengandalkan Pertalite dan hanya menggunakan Pertamax jika memang diperlukan, misalnya saat antrean Pertalite terlalu panjang.

“Tapi pengeluaran sehari-hari juga semakin terasa karena harga berbagai kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, dan minyak ikut naik,” katanya.

Dia berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi rakyat dan sektor-sektor penting yang terdampak secara langsung. 

“Sementara kepada perusahaan aplikator, saya bersyukur karena hingga saat ini kami masih dapat mencari rezeki melalui platform yang tersedia. Ke depan, saya berharap semakin banyak program apresiasi atau penghargaan bagi mitra yang berprestasi,” katanya.

Meski memiliki pengalaman yang berbeda-beda terkait dampak kenaikan Pertamax, para pengemudi sepakat bahwa keberlangsungan order tetap menjadi faktor yang paling menentukan pendapatan sehari-hari.

 

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