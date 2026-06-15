Cek Harga BBM Terbaru di SPBU BP, Pertamina, Shell dan Vivo

Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). (Foto: okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah mengalami penyesuaian. Penyesuaian harga berlaku pada beberapa produk BBM yang dijual oleh Pertamina, Shell, Vivo Energy, dan BP.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Senin (15/6/2026), Pertamina telah melakukan penyesuaian harga sejak 10 Juni 2026. Kenaikan tercatat pada sejumlah produk, yakni Pertamax naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Kemudian, Pertamax Green naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara itu, untuk produk Pertamina lainnya masih berada pada harga yang sama. Pertamax Turbo masih di level Rp20.760 per liter sejak penyesuaian harga di awal bulan. Dexlite juga masih di Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex masih dibanderol Rp24.800 per liter.

Pertamina juga memastikan jenis BBM subsidi tidak mengalami perubahan harga. Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap di angka Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga juga dilakukan oleh sejumlah operator SPBU swasta. Shell menetapkan harga Shell V-Power Diesel sebesar Rp24.490 per liter per 1 Juni 2026. Sementara itu, Vivo Energy menaikkan harga Diesel Primus menjadi Rp30.890 per liter sejak awal bulan. Adapun harga Revvo 92 tidak mengalami perubahan dan tetap dijual Rp12.390 per liter.