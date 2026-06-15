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Berikut Tanda-Tanda Dapat Bansos PKH dan BPNT Cair Bulan Ini

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |05:16 WIB
Berikut Tanda-Tanda Dapat Bansos PKH dan BPNT Cair Bulan Ini
Bansos (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Juni 2026 pada skema pencairan tahap kedua yang berlangsung sejak April hingga Juni 2026. Masyarakat penerima manfaat dapat mengecek tanda pencairan bansos melalui sistem resmi yang disediakan pemerintah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pada penyaluran tahap kedua tahun 2026 terdapat lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang mulai menerima bantuan berdasarkan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," ujar Saifullah Yusuf di Jakarta.

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melalui akun Instagram @pusdatinkesos, sebanyak 475.821 keluarga baru ditetapkan sebagai penerima bansos PKH dan Program Sembako pada triwulan II-2026.

Penetapan tersebut menggantikan penerima sebelumnya yang telah naik kelas, meninggal dunia, atau terdeteksi sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, Polri, anggota legislatif, maupun keluarganya.

 

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Topik Artikel :
Bansos Cair Bansos pkh BPNT BLT
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