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HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cairkan BLT Rp600.000 Agustus 2026 di Bank dan Kantor Pos

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |13:28 WIB
Cara Cairkan BLT Rp600.000 Agustus 2026 di Bank dan Kantor Pos
Cara Cairkan BLT Rp600.000 Agustus 2026 di Bank dan Kantor Pos (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Cara mencairkan BLT sebesar Rp600.000 di Agustus 2026 melalui bank dan kantor pos. Pemerintah telah mencairkan BLT berupa bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako.

Saat ini bansos PKH dan BPNT memasuki pencairan tahap III periode Juli-September 2026. Oenyaluran bansos PKH dan BPNT sudah dimulai sejak Senin, 20 Juli 2026. Dengan demikian, di bulan Agustus ini, masyarakat masih akan menerima pencairan BLT berupa bansos PKH dan BPNT.

Kementerian Sosial merampungkan proses pemutakhiran dan pembersihan data penerima. Adapun kuota penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah untuk program PKH dan BPNT menyasar sebanyak 18 juta keluarga.

Cara Cek Penerima Bansos Pakai Aplikasi Cek Bansos 

Pengecekan status penerima bansos bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:
 
1. Unduh "aplikasi Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store.
2. Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.
3. Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
4. Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.
5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.
6. Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.
7. Apabila nama Anda tercatat sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan serta status pencairannya. Namun, jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

Cara Cek Penerima Bansos Lewat Kemensos

Sementara itu, untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Sosial, Anda bisa langsung mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data sesuai identitas di KTP. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs resmi di https://cekbansos.kemensos.go.id
2. Isi data wilayah tempat tinggal termasuk Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
3. Kemudian isi nama lengkap sesuai KTP.
3. Masukkan kode captcha yang muncul di layar, kemudian klik tombol “Cari Data”.
4. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil pencarian yang berisi informasi status kepesertaan bantuan sosial Anda.

 

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Topik Artikel :
BLT Cair BPNT Bansos PKH Bansos BLT
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