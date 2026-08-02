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Masih Adakah Peran Perbankan Saat Bansos Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih?

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |18:05 WIB
Masih Adakah Peran Perbankan Saat Bansos Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih?
Penyaluran bansos ke depan melalui Kopdes Merah Putih. (Foto: Okezone.com/BGN)
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JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan perbankan masih memiliki peran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), meski pemerintah mulai menguji coba penyaluran melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kementerian Sosial akan memulai pilot project penyaluran bansos di 900 titik KDMP yang telah siap beroperasi. Uji coba tersebut merupakan bagian dari rencana strategis yang diintegrasikan dengan KDMP berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. 

"Ini kita akan coba jajaki. Karena sekarang sudah mulai proses penyaluran triwulan III, nanti akan kita lihat dan simulasikan. Kita akan coba dulu penyaluran di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi. Dan yang akan melayani nantinya adalah agen-agen dari perbankan," kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran bansos saat ini tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Artinya, penyaluran masih dilakukan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia.

Dalam skema uji coba tersebut, bank Himbara akan membuka agen di gerai KDMP. Dengan demikian, data penerima manfaat tetap dikelola dan diproses oleh perbankan, sementara KDMP berfungsi sebagai titik layanan yang lebih dekat dengan masyarakat desa.

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