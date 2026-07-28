Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bansos Bisa Diambil di Kopdes Merah Putih, Ini Skemanya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |17:17 WIB
Bansos Bisa Diambil di Kopdes Merah Putih, Ini Skemanya
Bansos Bisa Diambil di Kopdes Merah Putih, Ini Skemanya (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Rencana tersebut saat ini masih dalam tahap simulasi dan akan diuji coba di 900 titik KDKMP yang telah siap beroperasi.

Gus Ipul menjelaskan, selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan menguji coba penyaluran melalui Kopdes Merah Putih agar akses masyarakat terhadap bansos menjadi lebih mudah.

"Ya ini lagi kita terus simulasikan ya. Selama ini penyalurannya itu kan lewat 2. Kalau enggak lewat Himbara, lewat PT Pos. Dan sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih mudah mengakses gitu ya," ungkap Gus Ipul, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Dia menjelaskan, terdapat dua opsi yang tengah dikaji pemerintah. Opsi pertama adalah membuka agen bank Himbara di Kopdes Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan dana bansos di koperasi tersebut dan langsung membelanjakannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231327/kopdes-nLd3_large.png
Penyaluran Bansos PKH dan BPNT di Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3229989/bansos-GvoK_large.jpg
Bansos PKH dan BPNT Cair 20 Juli 2026, Ini Daftar Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3229951/beras-bnLJ_large.jpg
Bansos Beras 10 Kg Cair Lagi di Juli hingga September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3224973/luhut-opBQ_large.jpg
Masyarakat Dapat Rp5,4 Juta, Luhut: Kalau Diberi Bansos Terus Akan Malas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223930/bansos-DIPk_large.jpg
Ini Tanda Bansos Siap Cair Juni 2026 dan Cara Cek Statusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223866/luhut-mZ5B_large.jpg
Ini Penjelasan Juru Bicara Luhut soal Bansos Tunai Rp5,4 Juta per Orang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement