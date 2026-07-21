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HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyaluran Bansos PKH dan BPNT di Kopdes Merah Putih

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |11:00 WIB
Penyaluran Bansos PKH dan BPNT di Kopdes Merah Putih
Penyaluran Bansos PKH dan BPNT di Kopdes Merah Putih (Foto: Dokumentasi PGN)
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JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada para penerima manfaat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyimulasikan penyaluran bansos di Kopdes Merah Putih.

"Ke depan ini sedang kita jajaki, sedang kita simulasikan untuk penyaluran bansos di Koperasi Desa Merah Putih yang sudah beroperasi. Nanti akan kita coba kira-kira yang cocok, yang terbaik seperti apa," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 20 Juli 2026.

Kemensos, memiliki dua jenis bansos yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang biasanya disalurkan melalui transfer bank.

Khusus untuk bantuan tunai PKH, yang selama ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), berpotensi dapat dilakukan pencairan di KDKMP yang memiliki gerai dari bank Himbara.

"Bisa jadi juga membelanjakan bansos-nya di KDKMP," ujar Mensos.

Sebelumnya, Mensos mengatakan Kemensos sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan berbagai pihak terkait mengenai penyaluran bansos itu melalui berbagai lokasi KDKMP.

"Nanti, ini sekarang akan diujicobakan di beberapa tempat. Mudah-mudahan, nanti targetnya katanya tadi kira-kira di Agustus ini diujicoba," kata Mensos, Rabu 15 Juli 2026.

 

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