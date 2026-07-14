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Bansos PKH dan BPNT Cair 20 Juli 2026, Ini Daftar Penerimanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |10:44 WIB
Bansos PKH dan BPNT Cair 20 Juli 2026, Ini Daftar Penerimanya
Bansos PKH dan BPNT Cair 20 Juli 2026, Ini Daftar Penerimanya (Foto: Ilustrasi BRI)
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JAKARTA - Pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dilakukan pada 20 Juli 2026. Bansos ini masuk ke dalam tahap pencairan tahap tiga periode Juli-September 2026.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan bahwa saat ini proses administrasi pencairan bantuan operasional tersebut sedang dalam tahap penyelarasan akhir setelah Kementerian Sosial menerima data kependudukan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Bansos triwulan ketiga sedang kita proses, kemarin kami sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kami sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan,” kata Mensos di Jakarta.

Gus Ipul sapaan akrabnya menjelaskan bahwa berdasarkan basis data terbaru tersebut nantinya terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lama yang tetap menerima bantuan, KPM yang tidak lagi menerima bansos, serta adanya sejumlah daftar penerima baru.

Perubahan status kepesertaan tersebut sangat bergantung pada hasil pemutakhiran data berkala. Untuk itu, dia mengapresiasi jajaran pemerintah daerah yang telah proaktif melakukan pemutakhiran data dari tingkat tapak, sehingga akurasi penyaluran bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran di lapangan.

Kemensos mencatat tiga provinsi yang paling aktif melakukan pemutakhiran adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sementara Kota Bekasi menempati urutan tertinggi untuk tingkat komitmen pembaruan data kondisi sosial ekonomi keluarga di level kota.

 

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