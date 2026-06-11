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Ini Tanda Bansos Siap Cair Juni 2026 dan Cara Cek Statusnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |20:10 WIB
Ini Tanda Bansos Siap Cair Juni 2026 dan Cara Cek Statusnya
Ini Tanda Bansos Siap Cair Juni 2026 dan Cara Cek Statusnya (Foto: Dokumentasi BRI)
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JAKARTA - Ini tanda bansos siap cair Juni 2026 dan cara cek statusnya. Masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) dapat mengetahui tanda bansos cair di Juni 2026.

Pencairan bansos seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus dicairkan hingga Juni 2026. Penyaluran bansos ini masuk ke dalam pencairan tahap 2 yang telah dilakukan sejak April, Mei dan Juni 2026. 

Pada penyaluran bansos tahap 2 terdapat lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang mulai menerima bansos berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," ujar Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta.

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melalui akun Instagram @pusdatinkesos, sebanyak 475.821 keluarga baru ditetapkan sebagai penerima bansos PKH dan Program Sembako triwulan II-2026. Jumlah tersebut menggantikan penerima sebelumnya yang telah naik kelas, meninggal dunia, maupun terdeteksi sebagai ASN, TNI, Polri, anggota legislatif, atau keluarganya.

Pencairan bansos BPNT dan PKH tahap 2 pada Juni 2026 tetap dilakukan sesuai jadwal. Menurut penjelasan Mensos, bansos PKH dan BPNT Tahap 2 (April-Juni) 2026 mulai disalurkan sejak April 2026, sehingga pencairan bansos di Juni 2026 masih terus dilakukan.

Tanda Bansos Siap Cair Juni 2026

Salah satu tanda bansos siap cair adalah munculnya keterangan status "YA" pada jenis bantuan yang terdaftar.

Dalam sistem Cek Bansos, penerima yang memperoleh bantuan Sembako akan melihat keterangan "Status 'YA' Periode Sembako Apr-Jun 2026". 

Sementara penerima PKH akan menemukan informasi "Status 'YA' Periode PKH Apr-Jun 2026".

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat tercatat sebagai penerima bantuan pada periode penyaluran April-Juni 2026.

 

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