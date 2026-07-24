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Ini Cara Terbaru Dapat Bansos PKH dan BPNT Lewat Kopdes Merah Putih

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |21:00 WIB
Ini Cara Terbaru Dapat Bansos PKH dan BPNT Lewat Kopdes Merah Putih
Ini Cara Terbaru Dapat Bansos PKH dan BPNT Lewat Kopdes Merah Putih (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ini cara terbaru dapat bansos PKH dan BPNT lewat Kopdes Merah Putih. Pemerintah memutuskan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai September 2026.

"Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes,” kata Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Sementara, menurut Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, penyaluran bansos melalui Kopdes Merah Putih akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Cara Dapat Bansos PKH dan BPNT Lewat Kopdes Merah Putih

Saat ini. Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyimulasikan penyaluran bansos kepada para penerima manfaat melalui Kopdes Merah Putih. 

"Ke depan ini sedang kita jajaki, sedang kita simulasikan untuk penyaluran bansos di Koperasi Desa Merah Putih yang sudah beroperasi. Nanti akan kita coba kira-kira yang cocok, yang terbaik seperti apa," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 20 Juli 2026.

Kemensos, memiliki dua jenis bansos, yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang biasanya disalurkan melalui transfer bank.

Khusus untuk bantuan tunai PKH, yang selama ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), berpotensi dapat dilakukan pencairan di KDKMP yang memiliki gerai dari bank Himbara.

"Bisa jadi juga membelanjakan bansosnya di KDKMP," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

 

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