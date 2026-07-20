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Heboh Pengadaan Kipas Angin Kopdes Merah Putih Rp1,8 Triliun, Ini 4 Faktanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |07:02 WIB
Heboh Pengadaan Kipas Angin Kopdes Merah Putih Rp1,8 Triliun, Ini 4 Faktanya
Heboh Pengadaan Kipas Angin Kopdes Merah Putih Rp1,8 Triliun, Ini 4 Faktanya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kabar pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang disebut-sebut senilai Rp1,8 triliun mengejutkan banyak publik.

Awalnya kabar ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P Mufti Anam saat Rapat Kerja bersama Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7/2026).

Menkop Ferry Juliantono dan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota pun buka suara soal kabar pengadaan kipas angin untuk Kopdes Merah Putih yang disebut-sebut senilai Rp1,8 trilun.

Beriku ini Okezone rangkum fakta-fakta kabar pengadaan kipas angin untuk Kopdes Merah Putih senilai Rp1,8 trilun, Jakarta, Minggu (20/7/2026).

1. Menkop Ferry Tak Tahu Pengadaan Kipas Angin Kopdes

Menkop Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui terkait kabar pengadaan kipas angin untuk Kopdes Merah Putih yang disebut-sebut bernilai Rp1,8 triliun.

"Soal kipas angin, saya tidak tahu," kata Menkop menanggapi pertanyaan anggota DPR mengenai kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Kopdes Merah Putih saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7/2026), 

2. Pengadaan Bukan di Bawah Kementerian Koperasi

Menkop menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi.

"Pengadaannya bukan di kami, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya model Imatsu MDF harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Saya tidak tahu persis," jelas Menkop.

 

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