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Heboh Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin Kopdes, Menkop: Tidak Tahu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |09:43 WIB
Heboh Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin Kopdes, Menkop: Tidak Tahu
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui isu pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
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JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui isu pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang disebut-sebut bernilai Rp1,8 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7/2026). Ferry menanggapi pertanyaan anggota dewan mengenai kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk program Kopdes Merah Putih.

"Soal kipas angin, saya tidak tahu," kata Menkop Ferry.

Ia menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi.

"Pengadaannya bukan di kami, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya model Imatsu MDF, harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Saya tidak tahu persis," jelas Menkop Ferry.

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