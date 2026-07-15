Prabowo Kumpulkan Menteri hingga Dirut BUMN Bahas Kopdes Merah Putih

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga hingga Direktur Utama BUMN ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Pantauan Okezone, tampak datang pertama ke kompleks Istana Kepresidenan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota. Selanjutnya, Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani tiba mengenakan pakaian putih hitam pada pukul 15.05 WIB.

Dia menyebut kehadirannya ke Istana untuk rapat bersama Presiden membahas Koperasi Desa Merah Putih.

"Kami diundang rapat hari ini dari Istana dengan pak Menko terkait koperasi desa merah putih," kata Rizal kepada awak media.

Kemudian tak berselang lama, hadir pula Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi. Dirinya mengatakan kehadirannya untuk mengikuti rapat membahas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Agenda rapat hari ini membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih tapi detailnya saya belum tahu," ujar Hasan.