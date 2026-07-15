Prabowo Segera Resmikan Ladang Gas Raksasa Blok Masela

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan proyek Strategis Nasional (PSN) onshore LNG Abadi Blok Masela di Maluku pada Kamis, 16 Juli 2026 besok.

Kabar tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dia mengungkap rasa syukur akhirnya Blok Masela segera beroperasi.

"Setelah bertahun tahun mangkrak alhamdulillah sekarang bisa beroperasi meskipun baru groundbreaking ya," kata Prasetyo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Prasetyo memastikan bahwa kabar baik ini tentunya sebagai prestasi bersama dari semua pihak yang terlibat. Terlebih, kata dia, ini juga berkat doa seluruh masyarakat.

"Besok Kamis (diresmikan)," ujarnya.

Kendati demikian, Mensesneg belum memberikan kabar lebih lanjut apakah peresmian ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti kita koordinasi kan," tuturnya.

(Dani Jumadil Akhir)

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