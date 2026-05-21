PGAS Siap Serap Pasokan Gas Jumbo LNG dari Proyek Abadi LNG Blok Masela

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |14:53 WIB
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina siap menyerap pasokan gas bumi dari proyek Abadi LNG, Blok Masela. PGN menyepakati prinsip-prinsip komersial utama atau agreements in principle dengan Inpex Corporation.

Kesepakatan strategis ini ditandatangani emiten berkode PGAS dalam Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026.

"Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen nyata PGN dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber gas domestik untuk kebutuhan pelanggan, sekaligus sebagai bagian dari Pertamina Group dalam perannya memenuhi kebutuhan energi  dan pondasi ketahanan energi nasional," ujar Direktur Utama PGN Arief K Risdianto di Jakarta, Kamis (21/6/2026).

Melalui kesepakatan ini, PGN dan Inpex selaku operator Blok Masela bersama mitra joint venture yaitu PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. akan menindaklanjuti kerja sama ini ke tahap Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/ SPA) yang mengikat untuk pasokan LNG dan gas bumi.

 

