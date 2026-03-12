Fitch Pertahankan Rating BBB-, Ini Kata Manajemen PGAS

JAKARTA - Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit investment grade pada level BBB- dengan outlook stabil untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN, Subholding Gas Pertamina.

Penegasan peringkat ini mencerminkan ketahanan fundamental bisnis, kekuatan arus kas, serta posisi strategis PGN sebagai pengelola infrastruktur gas bumi nasional.

“Penegasan peringkat BBB- dengan outlook stabil mencerminkan ketahanan fundamental PGN yang didukung oleh portofolio infrastruktur gas yang strategis, kinerja operasional yang andal, serta pengelolaan keuangan yang disiplin,” ujar Direktur Keuangan PGN Catur Dermawan di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Infrastruktur Gas Bumi

Sebagai pengelola lebih dari 95% jaringan infrastruktur gas bumi di Indonesia, PGN memiliki jaringan transmisi dan distribusi gas yang luas dan melayani berbagai sektor strategis, mulai dari industri, pembangkit listrik, komersial hingga rumah tangga.

Peran tersebut menjadikan PGN sebagai operator infrastruktur energi yang penting dalam sistem energi nasional serta mendukung ketahanan energi domestik.