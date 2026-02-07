Siapkan Capex Rp5,93 Triliun di 2026, Intip Rencana PGN (PGAS)

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) atau PGN, Subholding Gas Pertamina menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) USD353 juta atau setara Rp5,93 triliun (kurs Rp16.800 per USD) pada 2026.



Belanja modal PGN ini digunakan untuk melanjutkan pengembangan proyek strategis gas bumi dalam rangka perluasan pemanfaatan gas bumi nasional.



Alokasi Capex 2026



Dengan capex USD353 juta, PGN mengalokasikan sekitar 62% yang difokuskan untuk pengembangan di segmen midstream, downstream dan lainnya.



Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah penguatan infrastruktur distribusi gas dan jaringan gas rumah tangga.



"Investasi juga akan dilakukan secara selektif dan bertahap untuk mendukung ketahanan energi," kata Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rachmat Hutama di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).



PGN percaya, dedikasi SDM yang profesional dan berintegritas merupakan motor penggerak utama untuk mencapai target perusahaan tersebut.