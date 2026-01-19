Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyaluran Gas Bumi PGN Selama Nataru 2025-2026 Naik 11%, Ini Rinciannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |18:34 WIB
Penyaluran Gas Bumi PGN Selama Nataru 2025-2026 Naik 11%, Ini Rinciannya
Penyaluran Gas Bumi PGN Selama Nataru 2025-2026 Naik 11%, Ini Rinciannya (Foto: PGN)
JAKARTA - Penyaluran gas bumi selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Satuan Tugas (Satgas) Nataru PGN berkoordinasi dengan Satgas Nataru Holding Migas Pertamina serta Posko Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna memastikan keandalan penyaluran gas bumi di seluruh wilayah operasi Subholding Gas.

“Secara umum, status operasional penyaluran energi Subholding Gas berada dalam kondisi aman. Untuk wilayah Sumatera, PGN masih melanjutkan proses normalisasi pascabanjir. Melalui infrastruktur gas bumi yang tersebar di berbagai wilayah, PGN menjaga penyaluran gas kepada pelanggan komersial dan industri, pelanggan kecil, serta lebih dari 821 ribu pelanggan rumah tangga sehingga tetap berjalan sesuai kebutuhan,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Selama periode Nataru, rata-rata realisasi niaga gas bumi tercatat sebesar 881 BBTUD, atau meningkat sekitar 11% dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan kebutuhan pelanggan.

Penyaluran gas bumi untuk sektor pembangkit listrik juga berjalan dengan aman demi mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional selama periode Nataru.

Pada sektor transportasi, penyaluran Bahan Bakar Gas (BBG) selama periode Nataru secara umum berjalan sesuai dengan prognosa. 

“Sebanyak 12 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 2 Mobile Refueling Unit (MRU) terus beroperasi selama periode Nataru, dengan realisasi penyaluran mencapai lebih dari 16 ribu LSP (liter setara premium),” tambah Hery.

 

