HOME FINANCE HOT ISSUE

Stasiun Gas Pagardewa Jadi Tulang Punggung Penyaluran Gas Bumi Sumatera hingga Jawa

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |09:28 WIB
Stasiun Gas Pagardewa Jadi Tulang Punggung Penyaluran Gas Bumi Sumatera hingga Jawa
Stasiun Gas Pagardewa Jadi Tulang Punggung Penyaluran Gas Bumi Sumatera hingga Jawa (Foto: PGN)
JAKARTA -  Stasiun Gas Pagardewa mempunyai peran vital sebagai simpul utama penjaga keandalan pasokan gas bumi nasional. Fasilitas ini menjadi titik krusial dalam sistem transmisi South Sumatera-West Java (SSWJ) sepanjang 1.004 km yang memasok kebutuhan gas dari Sumatera hingga Jawa bagian Barat.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PG  Hery Murahmanta, menjelaskan bahwa Stasiun Pagardewa berfungsi sebagai infrastruktur utama pengatur tekanan dan kapasitas jaringan transmisi gas bumi dalam penyaluran gas kepada pelanggan sektor kelistrikan, komersial, dan industri.

“Dengan optimalisasi fasilitas kompresor, metering, serta jumperline yang meningkatkan kapasitas linepack, PGN memastikan distribusi gas tetap andal dan stabil. Fasilitas ini memungkinkan suplai gas terpenuhi mulai dari Sumatera, Lampung, hingga Jawa bagian Barat,” ujar Hery di Jakarta, Senin (5/1/2026).

PGN juga menegaskan komitmen menjaga asset integrity melalui pemeliharaan dan inspeksi berbasis risiko. Penerapan teknologi digital seperti pemanfaatan Integrated Monitoring Center (IMOC) memungkinkan pemantauan real-time terhadap kondisi infrastruktur, data pelanggan, dan aktivitas niaga. “Digitalisasi membuat keputusan operasional menjadi lebih cepat, tepat, dan terukur,” tambah Hery.

“Seluruh infrastruktur yang kami operasikan harus tetap terjaga keandalannya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. PGN berkomitmen menjalankan operasi secara aman dan efisien, serta terus menambah fleksibilitas pasokan melalui penguatan infrastruktur gas bumi termasuk LNG,” lanjut Hery.

 

