Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Patuhi UU BUMN, RUPSLB PGN Setujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |11:42 WIB
Patuhi UU BUMN, RUPSLB PGN Setujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
RUPSLB PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (Foto: dok PGN)
A
A
A

JAKARTA –  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah diselenggarakan pada Senin (29/12/2025).

Dalam rapat tersebut telah menyetujui tiga mata acara, yaitu Perubahan Hak Atas Saham Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Memberikan Persetujuan Atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.

Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).  

Salah satu implementasinya adalah perubahan nama Perseroan yang semula PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Sedangkan, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP Tahun 2026 dan RJPP Periode Tahun 2026-2030 termasuk perubahannya kepada Dewan Komisaris Perseroan, dijalankan dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Okezone Stories UU BUMN RUPSLB PGN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192568//bri_gelar_program_trauma_healing_untuk_anak_terdampak_banjir_di_sumatra-tkDV_large.jpeg
BRI Gelar Trauma Healing untuk Anak Terdampak Bencana Banjir di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192564//pgn_dan_bph_migas_monitoring_ke_pelanggan-JO7I_large.jpeg
BPH Migas dan PGN Bersinergi Jaga Keandalan Gas Bumi saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/611/3192437//mua_buktikan_keunggulan_showty-4Ciz_large.jpg
Viral di Kalangan MUA dan Influencer, Ini Deretan Review Positif Tentang Produk Showty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/11/3192409//cum_date_bbri-gbIE_large.jpeg
Cum Date 29 Desember 2025, BBRI Beri Dividen Interim Rp20,6 Triliun bagi Pemegang Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/11/3192406//kampanye_diskon_rame_rame_shopeefood-0FdX_large.jpg
Diskon Rame Rame ShopeeFood Tumbuhkan Penjualan Merchant Lokal dan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/11/3192369//ekonomi_kerakyatan_bri-aT4B_large.jpeg
Dukung Ekonomi Rakyat, BRI Raih Penghargaan Impactful Grassroots Economic Empowerment
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement