HOME FINANCE

Raih Apresiasi Global, PNM Komitmen Perluas Pemberdayaan Perempuan lewat Orange Bonds

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |19:50 WIB
Raih Apresiasi Global, PNM Komitmen Perluas Pemberdayaan Perempuan lewat Orange Bonds
PNM meraih penghargaan internasional, Best Islamic Finance and Best Social Orange Bonds in Asia 2025. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam memperluas pemberdayaan perempuan prasejahtera dan kini kembali mendapat apresiasi global. PNM meraih penghargaan bergengsi, yakni Best Islamic Finance and Best Social Orange Bonds in Asia 2025 dalam ajang 19th Annual Borrower Issuer Awards 2025 Alpha Southeast Asia diselenggarakan di The Fullerton Hotel, Singapura, Kamis (12/2/2026).

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan PNM menghadirkan instrumen pembiayaan dan pemberdayaan berbasis dampak sosial melalui penerbitan Orange Bonds dan Sukuk Bonds senilai Rp3,77 triliun atau setara 226 juta Dolar AS.

Apresiasi internasional ini menegaskan komitmen PNM dalam menghubungkan pendanaan berkelanjutan dengan pemberdayaan inklusif di akar rumput. Dana yang dihimpun dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha perempuan prasejahtera ultra mikro. Hingga kini, PNM telah melayani 22,9 juta nasabah di 60.250 desa melalui program PNM Mekaar.

Kehadiran Orange Bonds dan Sukuk Bonds semakin relevan karena tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga menghadirkan dampak sosial terukur, khususnya bagi pemberdayaan perempuan dan pembiayaan syariah berbasis kemaslahatan.

PNM sendiri mencatatkan sejarah sebagai penerbit Orange Bonds pertama di Indonesia dan kedua di Asia, serta Sukuk Bonds pertama di Indonesia dan dunia, Hal ini menempatkan PNM sebagai inovator instrumen keuangan berbasis dampak pemberdayaan yang selaras dengan agenda Environmental, Social, and Governance (ESG).

Halaman:
1 2 3
