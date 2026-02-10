Advertisement
HOME FINANCE

Nippon Paint Hadirkan Discover Colours, Refleksikan Lensa Warna Indonesia

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |15:14 WIB
Nippon Paint Hadirkan Discover Colours, Refleksikan Lensa Warna Indonesia
Nippon Paint Indonesia bersama Living Loving hadirkan Discover Colours, sebuah eksplorasi desain hunian melalui instalasi visual. (Foto: dok Nippon Paint)
JAKARTA – Dalam arsitektur dan desain interior, warna bukan sekadar elemen visual, melainkan bahasa yang membentuk rasa, suasana, dan pengalaman hidup di dalam ruang.

Berangkat dari pemahaman tersebut, Nippon Paint Indonesia berkolaborasi dengan Living Loving menghadirkan “Discover Colours”, sebuah eksplorasi desain hunian melalui instalasi visual yang menempatkan warna sebagai elemen strategis pembentuk kenyamanan dan kualitas hidup keluarga.

Diselenggarakan pada 5-8 Februari 2026 di Kopimanyar, Bintaro, Tangerang Selatan, Discover Colours menghadirkan rangkaian kegiatan berupa Exhibition, Workshop, Talkshow, hingga Community Gathering. Selama empat hari, acara ini menjadi ruang interaksi berbagai inspirasi bagi arsitek, desainer interior, serta pecinta desain hunian untuk memahami peran warna secara lebih mendalam dan kontekstual.

Mengusung empat tema utama; Bahari, Netral, Tropis, dan Etnik, Nippon Paint menghadirkan palet warna yang berakar pada karakter dan kebudayaan masyarakat Indonesia, sekaligus relevan dengan dinamika serta kebutuhan global yang terus berkembang.

Pendekatan ini menegaskan komitmen Nippon Paint dalam memperkuat identitas lokal melalui warna yang menumbuhkan ketenangan dan kedekatan emosional di dalam ruang, serta selaras menyambut Ramadan sebagai momen refleksi, kebersamaan, dan keseimbangan.

