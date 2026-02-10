Ditemani dari Nol, Ini Kisah Nasabah PNM Mekaar Menuju Tanah Suci

JAKARTA – PNM terus menunjukkan komitmennya untuk memberdayakan dan menghargai setiap proses perjalanan hidup nasabah yang kini telah melayani 22,9 juta ibu-ibu prasejahtera di Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui berbagai bentuk apresiasi, salah satunya program reward umrah ke Tanah Suci.

Apresiasi ini sebagai penanda atas usaha yang terus diperjuangkan dengan kesabaran dan kepercayaan, melalui dedikasi yang dibangun bertahun-tahun. Pada kloter ini, 101 nasabah PNM Mekaar diberangkatkan dari Sabang hingga Merauke, membawa cerita hidup masing-masing, tentang jatuh bangun, doa yang dipanjatkan dalam hening, dan harapan yang terus dijaga hingga hari ini.

Pemberian apresiasi ini tidak hadir sebagai peristiwa sesaat, melainkan bagian dari perjalanan proses pemberdayaan. Selain nasabah, insan di dalamnya, yakni para karyawan juga turut mendapatkan ruang penghargaan atas peran dan pengabdian yang dijalani.

Sebelumnya, pada batch pertama, sebanyak 212 ibu-ibu pengusaha ultra mikro telah lebih dulu diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebuah langkah yang menegaskan bahwa apresiasi dimaknai sebagai penghormatan atas proses yang dijaga bersama, bukan sekadar hasil akhir.

Rasa syukur itu salah satunya datang dari Siti Jumaidah, nasabah PNM Mekaar asal Lamongan. Perjalanan hidupnya yang dimulai dari bekerja serabutan, kini berbuah kebahagiaan dalam mengasuh anak dan menjalani hari dengan lebih optimistis sejak memiliki usaha sendiri.