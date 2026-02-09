Advertisement
FINANCE

Pegadaian Serahkan Grand Prize Emas 1 Kg di Tring! Digital Lounge

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |20:14 WIB
Pegadaian Serahkan Grand Prize Emas 1 Kg di Tring! Digital Lounge
Pegadaian tetapkan 452 pemenang Program Badai Emas Periode 2 Tahun 2025 sekaligus menyerahkan hadiah secara langsung. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA – PT Pegadaian sukses menggelar seremoni penyerahan hadiah Grand Prize Badai Emas 2025 di Tring! Digital Lounge, Food Society, Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada Minggu (8/2/2026).

Acara ini menjadi penanda berakhirnya program loyalitas nasabah periode kedua tahun 2025 yang diikuti oleh jutaan nasabah dari seluruh penjuru Indonesia.

Program Badai Emas Periode 2 Tahun 2025 menetapkan total 452 pemenang. Dalam kesempatan ini, manajemen Pegadaian menyerahkan berbagai hadiah prestisius secara langsung, mulai dari smartphone flagship Samsung S24 Ultra, Paket Umroh, hingga Mobil Niaga Gran Max yang diharapkan dapat mendukung produktivitas dan kelancaran usaha harian nasabah.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan hadiah utama berupa Grand Prize Tabungan Emas seberat 1 Kilogram. Hadiah ini diserahkan langsung oleh Komisaris Utama PT Pegadaian, A.M. Putranto, didampingi oleh Direktur Jaringan & Operasi PT Pegadaian, Eka Pebriansyah.

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian, Eka Pebriansyah, mengungkapkan apresiasinya atas kepercayaan luar biasa dari masyarakat. "Tercatat total kupon yang diundi mencapai lebih dari 579 juta kupon. Angka ini mencerminkan antusiasme yang sangat tinggi sekaligus peningkatan signifikan terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi emas, baik melalui produk Tabungan Emas maupun Cicil Emas selama dua tahun terakhir," ujar Eka.

