HOME FINANCE

Warteg Gate 37 InJourney Airports Sukses Curi Perhatian Pengunjung INACRAFT 2026

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |17:21 WIB
Warteg Gate 37 InJourney Airports Sukses Curi Perhatian Pengunjung INACRAFT 2026
Warteg Grand Bahari dan Indo Bahari menjadi salah satu destinasi kuliner favorit selama gelaran INACRAFT 2026. (Foto: dok InJourney Airports)
A
A
A

JAKARTA - Gerai Warteg Gate 37 yang dihadirkan PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) sukses mencuri perhatian pengunjung dalam INACRAFT 2026 yang digelar di Jakarta Convention Center, 4 - 8 Februari 2026.

Kehadiran stan yang diisi oleh warteg Grand Bahari dan Indo Bahari tersebut menjadi salah satu destinasi kuliner favorit sepanjang penyelenggaraan INACRAFT 2026. Sentuhan profesional pada hidangan kuliner khas warteg mampu menarik antusiasme tinggi dari pengunjung pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara ini. 

Nama Warteg Gate 37 merepresentasikan UMKM kuliner binaan InJourney Airports. Angka tersebut merujuk pada 37 bandara yang dikelola InJourney Airports sebagai gerbang (gate) konektivitas suatu wilayah. 

Direktur Human Capital InJourney Airports Adi Nugroho mengatakan, keikutsertaan Warteg Gate 37 pada INACRAFT 2026 sebagai bentuk dukungan nyata terhadap UMKM binaan untuk tampil di ruang promosi strategis. 

“Pembinaan yang diberikan InJourney Airports dalam pengembangan UMKM dilakukan secara berkelanjutan, meliputi penyediaan fasilitas, pendampingan usaha, hingga dukungan partisipasi pada berbagai kegiatan berskala nasional,” ujarnya.

Halaman:
1 2
