Dari Warung ke Layanan Keuangan: Peran Agen BRILink Mekaar Bantu Warga Prasejahtera

JAKARTA - Akses layanan keuangan bagi masyarakat prasejahtera terus meluas seiring kehadiran lebih dari 430 ribu Agen BRILink Mekaar di berbagai wilayah Indonesia. Agen-agen ini menjadi bagian dari ekosistem Holding Ultra Mikro (UMi) yang mengintegrasikan peran BRI, Pegadaian, dan PNM dalam mendekatkan layanan keuangan hingga ke komunitas terkecil.

Agen BRILink Mekaar umumnya berasal dari nasabah PNM Mekaar yang menjalankan layanan transaksi keuangan berbasis komunitas, baik dari rumah maupun warung mereka. Keberadaan agen ini memungkinkan masyarakat sekitar melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian produk keuangan digital tanpa harus bepergian jauh ke kantor bank.

Salah satu contoh datang dari Semarang Timur, nasabah PNM Mekaar Mukmainah yang bertransformasi menjadi Agen BRILink Mekaar. Awalnya, ia hanya membantu tetangga dan keluarganya untuk kebutuhan transaksi sederhana seperti pembayaran listrik atau tarik tunai kecil-kecilan.

“Awalnya hanya bantu-bantu tetangga,” katanya. Namun perannya berkembang setelah mendapat dukungan dari Account Officer PNM dan fasilitas perangkat EDC dari BRI. Kini, ia dapat melayani transaksi yang lebih beragam dan sistematis.

Di sisi lain, kehadiran Agen BRILink Mekaar juga membuka peluang tambahan pendapatan bagi nasabah PNM Mekaar. Setiap transaksi yang difasilitasi menjadi sumber penghasilan yang dapat memperkuat usaha mereka sekaligus meningkatkan peran ekonomi di komunitasnya.