HOME FINANCE

BRI Peduli Ajak Masyarakat Bersih-bersih Pantai Kedonganan Bali, Dukung Gerakan Indonesia ASRI

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |18:34 WIB
BRI Peduli Ajak Masyarakat Bersih-bersih Pantai Kedonganan Bali, Dukung Gerakan Indonesia ASRI
BRI melaksanakan program 'Bersih-bersih Pantai untuk Lingkungan Berkelanjutan' di Pantai Kedonganan, Bali. (Foto: dok BRI)
A
A
A

BADUNG – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Gerakan Indonesia ASRI merupakan inisiatif strategis yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan lingkungan, serta penguatan partisipasi sosial.

Adapun gerakan ini dilandasi kesadaran bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kondisi lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah sebagai ruang hidup masyarakat.

Sebagai bentuk nyata dukungan tersebut, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli, melaksanakan aksi “Bersih-bersih Pantai untuk Lingkungan Berkelanjutan” yang berlangsung di Pantai Kedonganan, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Jumat (6/1/2026).

Dalam aksi tersebut, ratusan relawan yang terdiri dari pekerja BRIdan masyarakat terjun langsung melakukan aksi pemungutan sampah di sekitar Pantai Kedongan dengan luas area yang dibersihkan sebesar 8.250 m².

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa BRI secara konsisten menjalankan berbagai inisiatif untuk membantu mengatasi persoalan sampah melalui program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

