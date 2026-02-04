Kian Diminati, Pengguna BRImo Capai 45,9 Juta dengan Transaksi Rp7.057 Triliun Sepanjang 2025

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mencatatkan penguatan transformasi digital yang dijalankan secara berkelanjutan melalui program BRIVolution Reignite. Penguatan tersebut tercermin dari kinerja Super Apps BRImo yang hingga akhir Desember 2025 menunjukkan pertumbuhan solid, baik dari sisi basis pengguna maupun dari sisi volume transaksi digital.

Hingga akhir 2025, BRImo telah digunakan oleh 45,9 juta user, meningkat sekitar 18,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian ini mencerminkan semakin luasnya adopsi layanan digital BRI oleh masyarakat dalam mendukung aktivitas transaksi keuangan sehari-hari.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, aktivitas transaksi melalui BRImo juga terus menunjukkan peningkatan. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, BRImo telah melayani 5,60 miliar transaksi atau tumbuh 29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi nilai, transaksi BRImo tercatat mencapai Rp7.057 triliun, atau meningkat 26,1 persen YoY dibanding posisi 2024, menegaskan peran BRImo sebagai salah satu kanal utama transaksi ritel BRI yang terus berkembang.

Direktur Information Technology BRI Saladin Dharma Nugraha Effendi menyampaikan bahwa penguatan kinerja BRImo merupakan hasil dari strategi BRI dalam memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta mengoptimalkan mesin transaksi secara terintegrasi.

BRI secara konsisten membangun kapabilitas digital yang terhubung dengan seluruh ekosistem layanan, mulai dari jaringan ATM dan CRM, mesin EDC merchant, QRIS BRI, hingga BRILink Agen yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

“BRImo menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi digital BRI. Kami terus memperkuat kapabilitas teknologi agar BRImo mampu memberikan pengalaman transaksi yang semakin andal, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi nasabah di berbagai segmen,” ujar Saladin.