Rakernas PNM 2026 Hadirkan Ruang Berbagi untuk Masyarakat Aceh

PNM menyatukan langkah untuk berbagi kepedulian kepada masyarakat Aceh menjelang bulan suci Ramadan melalui Rakernas 2026. (Foto: dok PNM)

JAKARTA – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menghadirkan makna lain dari kebersamaan di balik forum konsolidasi nasional. Melalui rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026, PNM menyatukan langkah untuk berbagi, menyalurkan kepedulian bagi masyarakat Aceh menjelang bulan suci Ramadan.

Semangat berbagi ini sejatinya telah tumbuh jauh sebelum Rakernas digelar. Dalam rangkaian Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang mendahului Rakernas, insan PNM secara gotong royong menggalang dana bantuan. Dari rangkaian kegiatan tersebut, terkumpul donasi sebesar Rp1 miliar sebagai bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat Sumatera yang tengah berproses menuju pemulihan.

Kepedulian itu kemudian berlanjut dalam suasana yang lebih hangat saat penutupan Rakernas. Melalui konsep sederhana namun sarat makna, setiap paket makanan peserta selama rangkaian acara dikonversikan menjadi satu paket makanan dan takjil. Dari total 1.100 paket, PNM kembali merangkai harapan berupa 1.100 paket makanan dan takjil yang akan dibagikan kepada masyarakat Aceh saat Ramadan.

Dengan demikian, total bantuan yang berhasil dihimpun dalam rangkaian kegiatan ini mencapai 1 miliar rupiah serta 1.100 paket makanan dan takjil. Bantuan tersebut tidak sekadar angka, melainkan wujud nyata dari kepedulian kolektif insan PNM yang ingin berbagi kebahagiaan di bulan penuh makna.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen PNM untuk terus hadir bagi masyarakat, di luar peran bisnis dan pemberdayaan yang selama ini dijalankan.