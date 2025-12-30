Advertisement
HOME FINANCE

BPH Migas dan PGN Bersinergi Jaga Keandalan Gas Bumi saat Libur Nataru

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |10:49 WIB
BPH Migas dan PGN Bersinergi Jaga Keandalan Gas Bumi saat Libur Nataru
BPH Migas dan PGN lakukan monitoring ke sejumlah pelanggan gas bumi serta ke lokasi offtake station PGN. (Foto: dok PGN)
SURABAYA - Dalam upaya mengamankan pasokan gas bumi di Jawa Timur selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan monitoring langsung ke sejumlah pelanggan gas bumi serta ke lokasi offtake station PGN, Jumat (26/12/2025).

Kerja sama regulator dan badan usaha niaga ini menjadi kunci menjaga keandalan distribusi gas bumi bagi seluruh pelanggan, baik sektor industri, komersial ataupun rumah tangga.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Direktur Manajemen Risiko PGN Eri Surya Kelana, Direktur Teknik dan Operasi Pertagas Agung Indri Pramantyo, dan General Manager PGN untuk Wilayah Operasi/Sales Operation Region (SOR) III Hedi Hedianto bersama jajaran lainnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pasokan gas bumi tetap aman, khususnya bagi sektor layanan publik dan industri strategis selama masa libur panjang. 

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menegaskan bahwa suplai gas bumi selama Nataru berada dalam kondisi sangat aman tanpa gangguan operasional.

