Prabowo Bakal Hadiri Economic Outlook 2026 Besok, Siap Buka-bukaan Kondisi Ekonomi RI

Prabowo Bakal Hadiri Economic Outlook 2026 Besok, Siap Buka-bukaan Kondisi Ekonomi RI (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal hadiri sarasehan ekonomi atau Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026) besok.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh COO BPI Danantara Dony Oskaria. Sementara, dalam acara itu, pemerintah bakal buka-bukaan soal situasi dan kondisi perekonomian Indonesia.

"Iya dong, iya dong (Prabowo akan hadir)," tegas Dony Oskaria ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Terbuka soal Ekonomi Indonesia

Namun, saat ditanya apa saja yang akan disampaikan Danantara dalam forum tersebut, dia enggan menjawab. Yang jelas pemerintah akan sangat terbuka untuk memaparkan situasi dan kondisi Indonesia esok hari.

"Ini kan Indonesia, Danantara cuma penyelenggara. Macam-macam lah besok, pokoknya disimak saja," ujar Dony.

Economic Outlook 2026

Rencananya Indonesia Economic Outlook 2026 akan digelar di Wisma Danantara, bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Agenda akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Sarasehan ekonomi sendiri dilakukan paska Indonesia mendapatkan rating outlook kredit negatif dari lembaga pemeringkatan Moody's. Di sisi lain, lembaga lainnya, MSCI juga memberikan laporan negatif terhadap pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan bahwa Presiden Prabowo akan buka-bukaan terhadap kondisi ekonomi. Hal itu diungkapkannya usai melakukan rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026) kemarin.

"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu 'Indonesia Economic Outlook' yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti. Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," ujar Airlangga.