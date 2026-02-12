Pembangunan Kampung Nelayan Capai 50%, Prabowo Minta Dipercepat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan kampung nelayan dipercepat. Hal ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, saat ini telah terbangun 65 titik kampung nelayan. Capaian tersebut setara dengan 50 persen dari tahap pertama pembangunan.

“Ya progres sudah 50 persen dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di 65 titik,” ujar Trenggono kepada awak media usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Kampung Nelayan Atasi Kemiskinan

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan program kampung nelayan menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

Menurut Budiman, Presiden Prabowo menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sementara. Melainkan harus diperkuat melalui kelembagaan yang berkelanjutan seperti koperasi dan kampung nelayan.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi, atau orang yang sudah terentaskan bisa saja jatuh miskin kembali kalau kelembagaan seperti koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat. Kami setuju dengan pendapat itu,” ujar Budiman.