HOME FINANCE HOT ISSUE

HNSI Ajak Pemerintah Sejahterakan Para Nelayan

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |15:45 WIB
HNSI Ajak Pemerintah Sejahterakan Para Nelayan
Bagaimana kondisi nelayan di Indonesia (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berdampingan bersama pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di seluruh Indonesia.

“HNSI sekarang sudah siap untuk berlari kencang. Kami secara resmi akan berperan serta bergandengan tangan dengan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran para nelayan seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum HNSI, Herman Herry, Senin (20/5/2024).

Dalam kesempatan itu, Herman Herry menyampaikan pesan sekaligus harapan kepada pemerintah pusat agar HNSI masuk dalam lembaran negara. Sehingga, keberadaan HNSI dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan bisa selaras bersama pemerintah.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kami hadiah. Artinya pemerintah mengeluarkan Keppres bawah tanggal 21 Mei adalah hari nelayan Indonesia. Sehingga kami mewakili para nelayan merasa diakui keberadaannya sebagai bagian dari anak bangsa. HNSI ini harus diakui oleh pemerintah, HNSI ini harus masuk dalam lembaran negara,” kata Herman Herry.

Herman Herry menyampaikan, terkait kesejahteraan nelayan itu artinya sangat luas. Dimana, kesejahteraan nelayan itu mulai dari pemberdayaan sampai dengan perbantuan.

“Kalau pemberdayaan tentu pihak institusi terkait sudah tahu bahwa bagaimana program-program pemberdayaan yang diberikan kepada para nelayan seperti layaknya masyarakat marjinal lainnya di Indonesia,” terang Herman Herry.

Sementara terkait program perbantuan, lanjut Herman Herry, bagaimana program pemerintah pusat melibatkan nelayan dalam mengimplementasikan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di tanah air.

