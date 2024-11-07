Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Hapus Utang Nelayan, Menteri KKP Siapkan Regulasi Turunan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |11:50 WIB
Prabowo Hapus Utang Nelayan, Menteri KKP Siapkan Regulasi Turunan
Presiden Prabowo Hapuskan Utang Nelayan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengesahkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM. PP tersebut akan menghapus utang para pelaku pertanian termasuk nelayan.

Menanggapi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku akan segera mengkaji lebih detail mengenai PP yang baru saja diteken dan akan melakukan tindaklanjut. Disampaikan bahwa pihaknya akan mempersiapkan kebijakan turunan untuk mengatur syarat serta mekanisme penghapusan utang.

Dia menjelaskan, syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi Peraturan Menteri. Terkait jumlah masyarakatnya yang berutang, pihaknya masih melakukan penghitungan dan berjanji hitungan dan mekanismenya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya. Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya dikutip Kamis (7/11/2024).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia melalui PP Nomor 47 Tahun 2024. Prabowo menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183233/menkop-5XBF_large.jpg
SPBU Nelayan Berbasis Koperasi, Perkuat Ketahanan Energi Pesisir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/320/3025490/nelayan-awas-ada-kabel-laut-di-perairan-merauke-dan-timika-zHktGOcOTv.jpg
Nelayan Awas! Ada Kabel Laut di Perairan Merauke dan Timika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/320/3019304/kkp-amankan-2-kapal-yang-tangkap-ikan-dengan-peledak-batmehO1eh.jpg
KKP Amankan 2 Kapal yang Tangkap Ikan dengan Peledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/320/3010882/bagaimana-kesejahteraan-nelayan-di-ri-begini-faktanya-KF5Ed657eU.jpg
HNSI Ajak Pemerintah Sejahterakan Para Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/320/2976060/menteri-kkp-sebut-nelayan-sejahtera-saat-konsumsi-ikan-meningkat-h54sm5pPwP.jpg
Menteri KKP Sebut Nelayan Sejahtera saat Konsumsi Ikan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/320/2943980/ganjar-terima-aduan-nelayan-soal-bajak-laut-pemerintah-harus-tindak-tegas-2K2BCCu37b.jpg
Ganjar Terima Aduan Nelayan Soal Bajak Laut, Pemerintah Harus Tindak Tegas!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement