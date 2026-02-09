Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KKP Pastikan Bisnis Rantai Dingin di Kampung Nelayan Dikelola Profesional

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |16:21 WIB
KKP Pastikan Bisnis Rantai Dingin di Kampung Nelayan Dikelola Profesional
Kampung Nelayan Merah Putih. (Foto: Okezone.com/KKP)
A
A
A

JAKARTA – Pengelolaan rantai dingin hasil perikanan di Kampung Nelayan Merah Putih terus diperkuat agar produk tetap segar dan bernilai tinggi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya pengelolaan pascapanen yang profesional, mulai dari produksi hingga distribusi, sebagai kunci peningkatan daya saing dan kesejahteraan nelayan.

KKP memastikan pengelolaan rantai dingin berjalan secara profesional melalui bimbingan teknis pengelolaan usaha rantai dingin yang efisien dan berkelanjutan di lokasi KNMP kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud, mengatakan keberadaan pabrik es dan cold storage di KNMP berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan nelayan, sejalan dengan visi ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional. KKP juga berkomitmen menjaga mutu dan kualitas produk selama proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran di unit usaha hilir hasil perikanan.

"Pengelolaan pascapanen yang berfokus pada mutu dan kualitas selama proses produksi hingga pemasaran menjadikan produk perikanan memiliki daya saing dan nilai tambah tinggi," terang Machmud, Senin (9/2/2026).

Machmud memastikan KKP turut memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin terintegrasi, meliputi gudang beku atau cold storage portabel, pabrik es, kendaraan berpendingin, serta cool box, yang bertujuan menjaga mutu dan kualitas hasil tangkapan nelayan sejak pasca panen hingga ke tangan konsumen.

Melalui Bimtek, Machmud berharap pengelola KNMP memperoleh pembelajaran strategis untuk memperkuat kapasitas pengelolaan sistem rantai dingin secara efisien dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, sarana yang tersedia tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas, tetapi juga sebagai instrumen penciptaan nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Ke depan, bimbingan teknis dan pendampingan di lapangan akan terus dilakukan dengan melibatkan Kementerian Koperasi. "Keberhasilan rantai dingin tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi terutama oleh kualitas pengelolaan usaha," tuturnya.

Senada, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDS, Catur Sarwanto, menyebut Bimtek kali ini sebagai bagian dari percepatan program KDMP dan KNMP. Ia menyebutkan, 350 peserta Bimtek merupakan para pengurus KDMP hingga Kepala Dinas Kabupaten/Kota di 65 lokasi yang telah menerima sarana dan prasarana rantai dingin, seperti kendaraan berpendingin dan cold storage.

"Bimtek ini merupakan pembekalan bagi para pengurus koperasi yang akan mengelola sarana dan prasarana sistem rantai dingin di KNMP," tutur Catur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199576//menteri_kkp-UKtz_large.png
Pemerintah Pastikan Stok Ikan Aman saat Ramadhan hingga Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199327//kkp-WQsN_large.png
KKP Ungkap Penyebab Kepadatan Kapal di Pelabuhan Muara Angke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/337/3197479//pemakanan_pegawai_kkp_ferry_irawan-kWnB_large.jpg
Korban Pesawat ATR, Pegawai KKP Ferry Irawan Dimakamkan dengan Upacara Kedinasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/337/3197475//isak_tangis_keluarga_warnai_pemakaman_yoga_naufal-LTNu_large.jpg
Isak Tangis Keluarga Warnai Pemakaman Yoga Naufal, Pegawai KKP Korban ATR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/320/3197439//menteri_kkp-8DYH_large.jpg
Ini Penyebab Menteri KKP Pingsan saat Lepas Jenazah Korban Kecelakaan Pesawat ATR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/337/3197428//korban_pesawat_atr_dapat_kenaikan_pangkat-QygA_large.jpg
Korban Pesawat ATR 42-500 Dapat Kenaikan Pangkat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement