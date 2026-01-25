Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penyebab Menteri KKP Pingsan saat Lepas Jenazah Korban Kecelakaan Pesawat ATR

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |12:54 WIB
Ini Penyebab Menteri KKP Pingsan saat Lepas Jenazah Korban Kecelakaan Pesawat ATR
Ini Penyebab Menteri KKP Pingsan saat Lepas Jenazah Korban Kecelakaan Pesawat ATR (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono jatuh pingsan dalam upacara penghormatan dan pelepasan korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang merupakan pegawai Kementerian KKP.

Menteri Trenggono tidak sadarkan diri dalam prosesi penyerahan jenazah Alm. Ferry Irawan, Alm. Yoga Naufal, dan alm. Capt. Andy Dahananto dari keluarga untuk negara yang dilangsungkan di Auditorium Madidihang AUP Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (25/1/2026).

Sebelumnya, Muhamad Hidayat selaku kakak dari almarhum Ferry Irawan secara simbolis menyerahkan jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 untuk dimakamkan secara kedinasan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tak lama setelah prosesi tersebut, Menteri Trenggono jatuh pingsan.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan kemudian mengambil alih tugas sebagai inspektur upacara menggantikan Menteri Trenggono. Upacara tetap dilanjutkan hingga selesai. Usai upacara, Didit memastikan kondisi Menteri Trenggono telah membaik.

“Sudah sadar, tidak apa-apa. Dia kecapekan,” ujar Didit.

 

1 2
