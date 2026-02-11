Usai Bertemu 5 Konglomerat, Prabowo Pimpin Ratas Ekonomi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri kabinet Merah Putih membahas ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026). Ratas ini digelar usai Prabowo menggelar pertemuan dengan lima pengusaha nasional di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (10/2/2026) malam.

Lima pengusaha nasional yang hadir yakni Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy) dan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

Prabowo Ratas Ekonomi

Dalam rapat hari ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan indikator makroekonomi terkini.

Pada indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia, Airlangga melaporkan bahwa pada kuartal keempat pertumbuhan mencapai 5,39 persen. Angka ini, menurut Menko Airlangga tertinggi di antara negara-negara G20.

“Kemudian pertumbuhan 5,11 persen secara year-on-year ini juga sangat baik,” ujar Menko Airlangga.

Dari sisi sektor riil, Menko Perekonomian melaporkan bahwa aktivitas manufaktur masih berada pada zona ekspansi dengan indeks sebesar 52,6. Selain itu, tingkat keyakinan konsumen pada Januari juga menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.

“Indeks keyakinan konsumen di bulan Januari juga masih tinggi, yaitu dibandingkan dengan Desember terjadi kenaikan 127. Dan kalau kita mengacu kepada Mandiri Spending Index itu angkanya di 372,5,” lanjutnya.