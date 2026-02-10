Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesan Prabowo ke Apindo: Industri Harus Buka Lapangan Kerja Seluas-luasnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |09:52 WIB
Pesan Prabowo ke Apindo: Industri Harus Buka Lapangan Kerja Seluas-luasnya
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Senin malam (9/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 18.50 hingga 22.00 WIB itu berjalan hangat dan penuh semangat kebersamaan. Selama kurang lebih tiga jam, Presiden Prabowo dan para pengusaha berdiskusi serta bertukar pandangan terkait kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia usaha ke depan.

Dalam audiensi yang dihadiri 22 pengusaha anggota APINDO tersebut, Prabowo mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi pelaku usaha, termasuk pandangan mereka mengenai arah kebijakan ekonomi nasional.

Prabowo juga menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yakni kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi.

“Pembangunan industri harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan memperkuat kemandirian bangsa,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama dengan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya di sektor riil. Ia mendorong pengembangan dan pembesaran industri tekstil seperti garmen, sepatu, dan mebel, serta sektor-sektor strategis lainnya, antara lain industri makanan dan minuman, perikanan, peternakan, serta penguatan UMKM.

Para pengusaha yang hadir menyatakan komitmen solid untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pemenuhan gizi dan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, serta mewujudkan industrialisasi yang berorientasi pada kepentingan negara dan bangsa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/470/3200429/presiden_prabowo-bp4D_large.jpg
Berikut Aturan Lengkap Tanah Terlantar Disita Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/470/3199994/prabowo_subianto-wAni_large.jpg
6 Fakta Prabowo Umumkan Gentengisasi, Purbaya Siapkan Anggaran Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/470/3200175/prabowo-86Vu_large.jpg
Tanah Terlantar Disita Negara, Ini Aturan dan Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200258/prabowo_subianto-jiB3_large.jpg
Perintah Prabowo: Harga-Harga Tidak Boleh Naik saat Ramadan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200233/prabowo_subianto-gy7V_large.png
Prabowo Ungkap Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/470/3200098/presiden_prabowo-5Got_large.jpg
Prabowo Resmi Terbitkan Aturan Tanah Terlantar Bisa Disita Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement