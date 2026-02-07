Advertisement
Perintah Prabowo: Harga-Harga Tidak Boleh Naik saat Ramadan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |15:41 WIB
Perintah Prabowo: Harga-Harga Tidak Boleh Naik saat Ramadan!
Perintah Prabowo: Harga-Harga Tidak Boleh Naik saat Ramadan! (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajarannya agar menjaga stabilitas harga pangan selama bulan suci Ramadan. Prabowo ingin agar harga-harga kebutuhan pokok tidak boleh mengalami kenaikan, bahkan diupayakan bisa turun.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat ditemui awak media usai menghadiri acara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

"Tugas saya menyambut bulan suci Ramadan, tentu pangan ya. Presiden selalu memerintahkan harga-harga tidak boleh naik, kalau turun boleh. Nah itu tidak mudah memang. Ya, turun boleh tapi naik tidak boleh," ujar Zulhas.

Perintah Prabowo Jaga Stabilitas Harga dan Stok

Zulhas menjelaskan, untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo tersebut, pihaknya rutin melakukan cek pasar guna memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga.

"Oleh karena itu saya setiap hari dalam seminggu, tiga hari kami keliling memastikan stok ada, harga stabil, juga kami melakukan pasar murah ya, pasar murah," paparnya.

 

