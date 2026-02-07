Prabowo Ungkap Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun per Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi besar dana umat di Indonesia yang diperkirakan bisa mencapai Rp500 triliun per tahun. Hal ini disampaikan Prabowo berdasarkan laporan yang diterima dari Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

Potensi Dana Umat Rp500 Triliun

Menurut Prabowo, angka fantastis tersebut dapat tercapai apabila pengelolaan dana umat dilakukan secara profesional, transparan, dan terintegrasi.

"Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal Rp 500 triliun satu tahun," kata Prabowo dalam taklimatnya di acara doa bersama dan pengukuhan pengurus MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Lembaga Pengelolaan Dana Umat

Oleh karenanya, Prabowo menyambut baik pembentukan lembaga pengelolaan dana umat untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Dirinya berharap lembaga itu mampu mengoptimalkan potensi tersebut.

"Kalau tidak salah nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat," ujarnya.