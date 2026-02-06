Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Ajak Australia Investasi Tambang Nikel hingga Emas

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |11:57 WIB
Prabowo Ajak Australia Investasi Tambang Nikel hingga Emas
Prabowo Ajak Australia Investasi Tambang Nikel hingga Emas
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajak Australia untuk memperkuat kerja sama investasi pengolahan di sektor tambang mineral kritis, termasuk nikel, tembaga, bauksit dan emas. 

Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

"Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit, dan emas," kata Prabowo kepada Albanese.

Investasi di Sektor Pertambangan 

Prabowo mengatakan bahwa dirinya juga mendorong perusahaan Indonesia untuk menanamkan modal di sektor pertambangan mineral kritis di Australia sebagai bagian dari kerja sama dua arah yang saling menguntungkan.

"Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia," ujarnya.

Arahan Prabowo ke Danantara

Prabowo menambahkan bahwa Danantara siap bekerja sama dengan mitra-mitra di Australia untuk menjajaki peluang co-investment serta berbagai bentuk kemitraan strategis lainnya.

"Danantara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya," katanya.

 

