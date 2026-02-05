Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Resmi Lantik Wamenkeu Juda Agung, Gantikan Thomas Djiwandono

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |16:28 WIB
Prabowo Resmi Lantik Wamenkeu Juda Agung, Gantikan Thomas Djiwandono
Presiden Prabowo Resmi Lantik Juda Agung Jadi Wamenkeu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Juda Agung diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan Tahun 2024–2029.

Keppres yang ditetapkan Presiden Prabowo di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2026 itu, dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Upacara pelantikan berlangsung khidmat dan diisi dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dengan suara tegas, Kepala Negara membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

 

