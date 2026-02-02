Prabowo Pamer Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja dari MBG

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuka sekitar 1 juta lapangan kerja. Capaian tersebut berasal dari pengoperasian kurang lebih 22.000 dapur MBG yang berperan dalam proses produksi hingga distribusi makanan bergizi.

“Dengan 22.000 (dapur) saja, sekarang, kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 kali 50 orang, yang digaji tiap hari. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Prabowo menjelaskan, ribuan dapur MBG tersebut turut menggerakkan rantai pasok di tingkat desa. Setiap dapur membutuhkan berbagai bahan pangan, seperti tomat, wortel, sayuran, telur, ikan, ayam, daging, dan komoditas lainnya. Menurutnya, satu dapur MBG dapat melibatkan sekitar 10 hingga 20 pemasok.

“Itu nanti di ujungnya, kalau kita sampai 82 juta (penerima), kita akan menciptakan 3-5 juta lapangan kerja,” katanya.