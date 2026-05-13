Prabowo Ungkap Gaji Hakim Indonesia Lebih Tinggi dari Malaysia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah sudah menaikkan gaji para hakim di Indonesia. Prabowo mendapat cerita bahwa gaji hakim Indonesia lebih tinggi dari gaji hakim Malaysia.

Hal ini disampaikan Prabowo saat penyerahan rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp 10,2 triliun di Kejagung, Rabu (13/5/2026).

Awalnya, Prabowo bicara soal Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto yang mendapat pujian dari Ketua MA Malaysia soal kenaikan gaji hakim.

“Minggu lalu, Ketua Mahkamah Agung ketemu saya dan beliau sampaikan ke saya, beliau habis rapat ketua-ketua MA se-ASEAN. Kemudian Ketua MA Malaysia sampaikan ke Ketua MA Indonesia. Dia sampaikan, 'Yang Mulia, saya salut sama Indonesia. Pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia'," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, gaji hakim junior Indonesia juga lebih tinggi dari gaji hakim junior Malaysia. Kenaikannya dua kali lipat.

"Dan gaji hakim paling junior Indonesia, sudah hampir dua kali hakim paling junior Malaysia," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa kenaikan gaji hakim merupakan komitmennya. Diketahui, gaji hakim naik menjadi 280%.

"Salah satu langkah kita pertama adalah menaikkan gaji-gaji hakim kita hampir 300%. Saya maunya 300%. Tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280%. Okelah," tuturnya.