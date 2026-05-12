Lapor Prabowo, Cak Imin Minta Tambah Anggaran Rp1 Triliun untuk UMKM dan Ekraf

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |21:23 WIB
Menko Cak Imin dan Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan rencana menambah anggaran khusus sebesar Rp1 triliun untuk mendukung kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif. 

Cak Imin mengungkapkan hal itu usai melaporkan progres program di bawah Kementeriannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026). 

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” kata Cak Imin kepada awak media.

Dalam bidang perlindungan sosial, Cak Imin menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun. 

“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara akurat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

 

