Prabowo Panggil Purbaya, Airlangga hingga Gubernur BI ke Istana: Diskusi Masalah Ekonomi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026) sore.

"Diskusi masalah ekonomi," kata Purbaya kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dari pantauan Okezone, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution tiba lebih dulu. Hadir juga Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Soeharto Fuad Bawazier.

Kemudian disusul, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution, Ketua LPS Anggito Abimannyu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernu Bank Indonesia Perry Warjiyo. Hanya saja para menteri dan kepala lembaga yang hadir masih belum mau memberikan komentar.

"Nanti saja habis rapat," kata Suahasil.