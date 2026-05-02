Momen Prabowo Tanya Buruh di May Day: MBG Bermanfaat atau Tidak?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |07:36 WIB
Momen Prabowo Tanya Buruh di May Day: MBG Bermanfaat atau Tidak?
Momen Prabowo Tanya Buruh di May Day: MBG Bermanfaat atau Tidak? (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertanya kepada buruh mengenai manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menjelaskan, pemerintah mempunyai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita, anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia. 

"Kita juga memberi MBG gratis," ujar Prabowo dalam pidatonya di Hari Buruh 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Pada kesempatan itu, Prabowo bertanya kepada para buruh terkait MBG. "Saya bertanya? MBG bermanfaat nggak?" tanya Prabowo.

Pertanyaan itu pun langsung dijawab para buruh bahwa MBG bermanfaat. "Bermanfaat," jawab para buruh kompak.

Prabowo menegaskan, MBG itu sangat penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selain itu, MBG juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Selnya tidak berkembang, dengan MBG ekonomi kita hidup. Rakyat butuh telor, rakyat butuh sayur susu ikan, petani kita hidup. Uang kita beredar semakin banyak yang sejahtera," ujarnya.

 

