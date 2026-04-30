Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Pemilik Taksi Green SM Rp614 Triliun 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |07:00 WIB
Harta Kekayaan Pemilik Taksi Green SM Rp614 Triliun
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan pemilik taksi Green SM yang disorot imbas terlibat insiden kecelakaan kereta KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 malam.

Pham Nhat Vuong merupakan pemilik Green SM. Berdasarkan data real time billionaires Forbes, Jakarta, Rabu (29/4/2026), harta kekayaan Pham Nhat Vuong mencapai USD35,7 miliar atau setara Rp614 triliun (kurs Rp17.200 per USD). 

Dengan kekayaan tersebut, pria berusia 57 tahun ini menduduki peringkat 62 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2026. Bahkan dari bisnis ini, Pham Nhat Vuong menjadi orang terkaya di Vietnam dan di Asia Tenggara saat ini versi Forbes 2026.

Taksi Green SM merupakan salah satu bisnis yang dimiliki Pham Nhat Vuong. Green SM lebih dikenal dengan nama Xanh SM merupakan penyedia layanan transportasi daring berbasis listrik yang terafiliasi dengan GSM (Smart and Green Mobility Joint Stock Company).

Di bawah bendera Vingroup, perusahaan ini resmi menjajaki pasar Indonesia pada 2024, setelah sebelumnya melakukan uji coba gratis di Jakarta hingga akhir 2024

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement